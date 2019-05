Moria Casán agredió a Romina Manguel tras contar su situación de acoso sexual

Moria Casán atacó a la periodista Romina Manguel en el programa "Debo Decir" (América TV), por la denuncia de acoso que realizó la periodista en el programa "Animales Sueltos".

Manguel sorprendió a Alejandro Fantino al ventilar un episodio de acoso sufrido en ese mismo programa. En aquella oportunidad, la periodista contó que un invitado de "Animales Sueltos" la había acosado --nunca dio el nombre de esa persona-- y que su colega Gerardo "Tato" Young la había defendido.

El domingo 27 de mayo, intentó eludir el tema ante la pregunta del conductor Luis Novaresio: "Yo, ese tema, basta. La pasé tan mal contando lo que conté, no medí las consecuencias. Y si me volviese a pasar, y sé que está mal mi mensaje, yo no sé si lo volvería a contar".

"Conmigo se trató de usar políticamente la situación, y yo no la pasé bien. Tengo dos hijas chiquitas, hay cosas que no tengo ganas de pasar, de explicar. La pasé muy mal. No medí las consecuencias", continuó Manguel, que pensó que ahí se cerraba la cuestión.

Cuando de repente, Moria Casan dijo: "Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido".

"Uh, bue, a ver. Cuando hablamos del maltrato a las mujeres o del machismo de las mujeres, me estoy refiriendo justamente a casos como este. Vos estás contando una situación muy violenta, incómoda para cualquier mujer...", le respondió Manguel.

Y siguió: "Es tan grave lo que estás haciendo, Moria, que no tenés idea de lo que estás haciendo. Te voy a contar lo que pasó, tal vez te interesa, además de revictimizar a la víctima".

Entonces, Moria introdujo un problema que surgió entre ambas, cuando en noviembre Manguel criticó la entrega del Martín Fierro a Moria (premiada como Mejor conductora de radio) y a Cristina Pérez (Labor Periodística).

—Para mí sos una mujer que a mí me criticaste sin conocerme, porque yo me había ganado el Martín Fierro. Y no te estoy pasando ninguna factura... —le dijo Casán.

—¿No me estás pasando ninguna factura? ¡Decís que fue una guachada mía que me hayan acosado!

—Para mí es una guachada tuya porque este señor aclaro que ustedes eran pareja— volvió a la carga Moria.

—¿Eramos pareja? ¡Yo estaba casada! Recién me separé ahora.

—¡Entonces lo estabas engañando a tu marido! Yo no te conozco a vos, si no era por lo de Fantino y porque te animaste a nombrarme diciendo que no estabas de acuerdo con el Martín Fierro...

—Quiero dejar algo en claro —retomó la palabra Manguel—: que yo era pareja de esta señor era un invento de la política porque no sabían como hacer para disimular que esos chats existían. Dicen que Thelma (Fardin) tenía ganas de provocar a Darthés. ¿Ves en qué se convierte?

Tras decir que tanto ella como Novaresio la estaban pasando mal, Casán le contestó: "Mentiiiira. Te estoy haciendo show, mi amor. Estamos adentro de un televisor, que es un electrodoméstico, como una juguera".

A pesar de la actitud provocadora de Moria, Manguel mantuvo la seriedad. "Entiendo lo que les pasa a tantas chicas, entiendo el costo que tiene (hacer una denuncia). Y (quiero) que entiendas por qué una a veces dice que no lo volvería a contar: porque te revictimizan, te ponen en un lugar de duda, surgen estas cuestiones".