Una asesora del Congreso denunció acoso en el Senado. Se trata de una mujer que es planta permanente desde el año 2001 en el palacio legislativo y que afirma haber sido acosada por el senador radical de La Pampa Juan Carlos Marino.

La denuncia presentada este miércoles 12 ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 y Secretaria actuante. La mujer, de apellido G. aseguró formar parte de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.

De acuerdo al relato de la denunciante, G afirma no tener con Marino "un trato de amistad ni de confianza, sí de respeto por su función".

Marino es un histórico senador radical. En la última semana, cuando estalló el caso de Thelma Fardín contra Juan Darthés, se mostró con el cartel de "Mirá cómo nos ponemos" en respuesta a la frase del actor contra la actriz de Patito Feo.

"Al mes de empezar a trabajar con Marino, empecé a recibir mensajes de whatsapp a mi teléfono celular, lo que efectuaba desde su teléfono celular. En esos mensajes, el senador Marino le preguntaba “Donde estás?” “Donde vivís?” “Voy a estar por allá. Me doy una vuelta” “Preparate, que voy a tu casa” y "me enviaba videos". Según contó, "este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana".

Además, G. contó una reunión en la que quedaron solos en el despacho de Marino, donde él se habría propasado.