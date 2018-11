El titular de la UIA planteó la necesidad de cambiar la manera en que se trabaja y sostuvo que las empresas no pueden sostener aumentos del 40% en las paritarias.

Acevedo (UIA): "No lo llamaría Reforma Laboral, pero hay que modernizar las formas de trabajo"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, planteó que, si bien no pide que se apruebe una Reforma Laboral como la que había impulsado el Gobierno, sí cree necesario “modernizar las formas de trabajo”. En este sentido, reconoció que se están dando muchas suspensiones en grandes empresas pero sostuvo que las patronales no pueden permitirse dar aumentos del 40% en las paritarias.

"No lo llamaría Reforma Laboral, pero hay que modernizar las formas de trabajo", planteó Acevedo en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio. En ese sentido, subrayó que "es muy difícil cerrar paritarias del tenor de 40%”, en un contexto donde se prevee que la inflación llegará, como mínimo, al 45% a fin de año.

“No todas las empresas pueden pagar esas paritarias, por eso hay que dar bonos"

De acuerdo a Acevedo, “no todas las empresas pueden pagar esas paritarias, por eso hay que dar bonos", y reconoció que “es un momento de recesión y tasas altas” por lo que “hay muchas suspensiones en empresas grandes, incluso”.

Respecto a la reunión convocada por el Poder Ejecutivo con sectores empresarios y la CGTpara consensuar medidas económicas y así evitar llegar al paro, Acevedo cuestionó que "el Gobierno es reactivo al diálogo y lo toma como un síntoma de debilidad".

“Estamos tratando de dialogar con el Gobierno, los sindicatos y la Iglesia porque necesitamos salir de esta coyuntura”, planteó el dirigente gremial, y sentenció: “Estamos en una recesión y es el Gobierno el que tiene que sacarnos de esto”.

Sobre esa línea, manifestó: "No voy a estar tranquilo cuando el dólar esté a 35 pesos, voy a estar tranquilo cuando se reactive esto. La corrida contra el dólar se frenó con tasas increíbles pero no hay inversión, está todo parado. Voy a estar tranquilo cuando haya ventas reales y no especulativas".

Además, se refirió a la convocatoria al paro por parte de la CGT: "Nunca van a ver una empresa hacer paro, no está en nuestro ADN", y ratificó que en Argentina “tenemos una ley de trabajo que es del siglo pasado, hay que modernizar las formas de trabajo".

