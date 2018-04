El ex presidente del club, Javier Cantero, denunció que el ex juez intentó involucrarse con la pensión y tomó represalias cuando no lo dejaron.

En medio del escándalo por las denuncias de abusos, pedofilia y prostitución en los clubes de fútbol, nuevos nombres surgen cada día. Ahora, el presidente de Independiente entre 2011 y 2014, Javier Cantero, involucró al ex juez Norberto Oyarbide. Según denuncia, durante su gestión había insistido con dar asistencia legal al club y tener acceso a la pensión donde viven chicos menores de edad.

“Oyarbide no sé por qué estaba interesado a veces en los equipos de fútbol, me invitó a almorzar y me dijo que me podía ayudar legalmente porque Independiente tenía muchos problemas judiciales", contó Cantero en diálogo con FM Milenium.

Incluso, aseguró, el ex juez llegó a hablar con Hugo Moyano y Luis Barrionuevo con la intención de presionarlo y demostrarle su “poder” y que puede “hablar con cualquiera”.

"Así tuvimos dos o tres reuniones en las que, en un momento dado, me dijo que también le interesaba ayudarnos y favorecernos, porque había hecho un curso de oratoria y podía levantarles el ánimo a los chicos", sostuvo.

Sin embargo, Cantero no accedió a los pedidos de Oyarbide y, a raíz de esto, asegura que sufrió represalias: "Un día me mandaron a su secretario a decirme que yo había desperdiciado los almuerzos porque supuestamente no le había dado cabida a lo que me estaba pidiendo, no le facilité la entrada al club. Entonces, después, me dijo ´te van a llamar a indagatoria´".

Después de eso, Cantero tuvo un allanamiento en su casa. “Ese día no lo voy a olvidar jamás, estaba con mi mujer y con mi hija en mi casa. El que estaba a cargo del allanamiento me dijo: ‘Cantero, le pido disculpas. Yo sé que esto no está bien pero lo tengo que hacer, tengo que allanarlo’”, recordó.

Cantero, además, sostuvo que “el tema de abusos de menores es muy general, que no pasa solamente en Independiente” sino en muchos ámbitos y cuestionó: "¿Está bien que un chico de 11, 12 años hasta que sea mayor de edad esté fuera de su casa?”. En este sentido, consideró que es “una barbaridad” y llamó a los presidentes de los clubes a “replantear esto de la pensión” y, en su lugar, instalar filiales zonales. “Es un buen momento para hacer una investigación”, agregó.

