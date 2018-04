Luego de mostrar por accidente una hoja donde se leían con claridad cuatro nombres que, según aseguró, fueron “aportados a la causa de pedofilia en Avellaneda” por el escándalo de Independiente, el conductor de televisión Fabián Doman se defendió por Twitter y alegó que estos fueron denunciados públicamente por Natacha Jaitt.

“Los nombres que vieron en el papel son los que dio Natacha Jaitt en lo de Mirtha Legrand. En lo que a mí respecta no me consta que estén en la causa de pedofilia ni que se los esté investigando” aseguró en su cuenta de Twitter.

Embed Ante la consulta de varios colegas les aclaro que los nombres que vieron en el papel son los qué dio @NatachaJaitt en lo de @mirthalegrand . En lo que a mí respecta no me consta que estén en la causa de Pedofilia ni que se los este investigando. — Fabián Doman (@fabdoman) 12 de abril de 2018

Jaitt enseguida salió al cruce, y le respondió: “Ajá, consultale a Garibaldi, boludón”, en referencia a la fiscal del caso, María Soledad Garibaldi.

Embed Ajá, consultale a Garibaldi boludon. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de abril de 2018

Otros usuarios también le cuestionaron su confusa actitud después de haber mostrado a la cámara el papel con los nombres anotados por él mismo, luego de afirmar: “La historia de que esa causa no tiene famosos no es más. Lo cuál no significa que sea verdad. Son nombres muy pesados”.

Embed El Papelón de Doman

0.04 Dice q alguien aportó pruebas sobre 4 Famosos

0.36 Anota Nombres de los 4 Famosos

3.00 Muestra el Papel

3.02 Le avisan x la cuca q se ven los Nombres

3 seg al aire@NancyDure "Estamos dando Información o a q estamos jugando?" "No te podes hacer el Tonto" pic.twitter.com/30OjySkxj1 — #YoVotoPorCARRIO (@pblcabj) 13 de abril de 2018

Embed

