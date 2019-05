Después de que se diera a conocer la denuncia de abuso sexual por parte de Lautaro Teruel, hijo de uno de Los Nocheros, su tío y también integrante del grupo habló del caso así como también defendió a su hijo de una nueva acusación reciente.

Kike Teruel aseguró que si su sobrino Marcos Lautaro Teruel es responsable de la denuncia por abuso sexual que radicó una menor de edad y pidió "que le den lo que se merece", al tiempo que minimizó las acusaciones que hizo una conductora contra su hijo Facundo por el mismo delito al remarcar que es "una denuncia mediática".

La mujer que denunció al hijo de Kike es Belén Esper, conductora de radio y televisión en Salta, aunque por el momento fue hecha en las redes sociales y no ante la Justicia.

Embed

En febrero de 2018, a través de su cuenta de Facebook, la joven señaló: "Chicas, tengan cuidado y no vayan a las juntadas/afters que hacen en la casa de uno de los hijos de uno de Los Nocheros… Estaba en el baño, tocaron la puerta y cuando salí era él, me agarró de los brazos demasiado fuerte, queriéndome arrastrar a la habitación de al lado, luego al primer piso. No sé de dónde saqué fuerza y logré soltarme cuando uno de mis amigos me vio y fue corriendo a ayudarme… Ojalá a ninguna le pase de nuevo, y que no pase a mayores. Que esta gente no sea impune por tener plata o por tener un apellido importante. No nos callemos más".

Kike en declaraciones a El Trece salió al cruce de la denuncia y dijo: "Es una denuncia mediática. Mi familia es intachable. Somos una familia hermosa".