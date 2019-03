El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires contrató a un hombre condenado por "lesiones graves" y "abuso sexual". Pese a tener antecedentes penales, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta sumó a su staff a este señor de 52 años quien, luego, fue denunciado por una compañera de trabajo por "abuso sexual simple".

La víctima es Jésica, una guardaparques de 30 años que denunció penalmente a su supervisor, Carlos Antonio Verzoletto, por abuso sexual simple. Este hombre, con rol jerárquico sobre la mujer, fue incorporado pese a la sentencia que ya tenía en suspenso desde el 2016.

Verzoletto fue contratado por la Dirección General de Competencias Comunales, a cargo de Sofía Matricardi, área que depende de la Subsecretaría de Descentralización, cuya titular es Marina Hernández y por esta denuncia se suspendió su contrato, aunque sigue trabajando en la Comuna 4 y Jésica puede cruzárselo en caso de hacer algún trámite.

El Blog Policiales Ahora reveló que la mujer trabajaba como Guardaparque en Parque Patricios y a fines del año pasado, el 26 o 27 de diciembre, Verzoletto se presentó como su supervisor. Poco tiempo después, empezó a mandarle mensajes obscenos por teléfono o adelante de sus compañeros de trabajo.

Según contó Jésica, el hombre le dijo: "Me encerraría con vos y te chuparía" a lo que ella contestó que "no estaba interesado en él" y que "podría ser su padre o su abuelo y que no era su tipo". Además, le planteó que, si accedía a mantener relaciones sexuales, la ascendería.

La víctima declaró que el supervisor empezó a rozar sus manos en las partes íntimas de la mujer: "Una vez Verzoletto me dijo que al terminar la jornada laboral vayamos a un hotel alojamiento y si no accedía que me olvidara de mi trabajo". Como ella se negó, el 31 de enero él le planteó que era una maleducada y, con una denuncia encima, dijo: "Que Dios te tenga en la gloria".

Por este episodio, la Dirección General de Competencias Comunales de la Ciudad le quitó el contrato y lo suspendió, pero el hombre continuó llamando a Jésica a una pizzería donde trabaja en horarios de la tarde.

No es la primera denuncia. Según narró el Blog Policiales Ahora, el hombre ya fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 5, en mayo de 2016, a "tres años de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja mediando convivencia, en concurso real con abuso sexual".

La sentencia fue apelada por el condenado pero la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ratificó la sentencia.