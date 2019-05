Tras la difusión de dos audios en los que Lautaro Teruel confesara que abusó sexualmente de una menor, este mediodía se difundió un video en el que habla la madre de la víctima en presencia del abogado de la familia, Santiago Pedroza.

Allí la mujer admite que los abusos de parte del hijo del integrante de LOS NOCHEROS, Mario Teruel, se habrían reiterado a lo largo de un año y medio y que cuando fue a contarle al músico él le dijo que se trató de una "pendejada".

La madre de la joven, quien hoy tiene 16 años, habló en el programa Los Ángeles de la Mañana (Canal 13) y reveló: “Me enteré de que habían abusado de ella y de que la estaban presionando para que no denunciara. Era una relación de familia la que teníamos con los Teruel. Mi mamá se crió con su mamá (de Mario Teruel)”.

Embed

También contó la reacción del padre del abusador, el músico Mario Teruel: “Lo primero que me dijeron es que fue una pendejada que cualquier chico hace. Mario me dijo eso, que era una pendejada. Y yo le dije que no, que el hijo era un violador y un pedófilo”, señaló. Y siguió: “Se enojó y me dijo que era una pendejada que cualquier chico podía hacer. Le dije que lo íbamos a denunciar y que no se metiera”.

Embed

La joven, que hoy tiene 16, grabó una supuesta conversación con el imputado, en la que reconoce el abuso y hasta le pide disculpas. También registró otra conversación en la que el hoy imputado le ruega no hable para no ir a prisión porque no podría sobrevivir en la carcel.

Lautaro Teruel, de 27 años fue imputado y detenido en abril con prisión preventiva en Salta tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor cuando ésta tenía al menos 10 años. Fue la madre de la adolescente –que actualmente tiene 16 años- la que realizó la denuncia y aseguró que Teruel violó a su hija en reiteradas ocasiones.