Abuso en Independiente: Cantero reveló más detalles de la obsesión de Oyarbide con los jugadores

El ex presidente del club de Avellaneda reveló datos inéditos que involucran al ex magistrado.

Luego de ser citado a declarar en la causa que investiga la red de abusos de menores en Independiente, el ex presidente de la institución Javier Cantero dio más precisiones sobre los vínculos del ex juez Norberto Oyarbide con el club.

El ex dirigente había declarado días atrás en FM Milenium que Oyarbide "estaba interesado en los equipos de fútbol" y que le había dicho que "podía darle ánimo a los chicos", hecho que llevó a la fiscal Soledad Garibaldi a citarlo a declarar. Ahora, Cantero amplió sus declaraciones sobre el ex juez federal en diálogo con TN.

"Él me dijo: 'Ustedes están pasando por un momento de crisis, se están jugando el descenso. Yo he hecho cursos de oratori, le puedo levantar el ánimo a los chicos'; hablaba del plantel profesional. 'Usted me los junta, hacemos un asado, salimos todos de esta situación. No era hincha de Independiente, tampoco creo que le interesara mucho el fútbol. Pero hablaba en primera persona del plural", afirmó.

Al tiempo que reveló una anécdota: "Quería tener una comida con el plantel. Se interesó tanto que, me acuerdo, después de que le ganamos 1-0 a Vélez en cancha de Vélez en un partido por la noche, cuando subí al ómnibus recibí un llamado: era él. 'Lo felicito presidente, ganamos, vamos a salir de esto', me dijo. Me sorprendió. Era extraño".

Debido a la rareza de la situación, Cantero habló con el entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona: "Me parecía raro. Lo hablé con Grondona. Y me dijo obviedades. 'Es un hombre de poder, es juez federal'; como diciendo, cuidado. Pero no me propuso hacer nada", confesó.

Pero el "En la segunda comida, Oyarbide me vuelve a ofrecer comer con los jugadores. Yo le dije: 'Estamos en un momento difícil, no podemos hacer eso'. Lo tiré para adelante para sacármelo de encima. Volví a hablar con Grondona y le avisé: 'Por más que tenga poder, yo no voy a llevar al plantel a comer con él'".