Abuelas y Madres de Plaza de Mayo apoyaron la legalización del aborto

Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) firmaron una carta en apoyo al proyecto de aborto legal, seguro y gratuito que este miércoles se debatirá en el Congreso en la que pidieron a los y las diputadas que “no le den la espalda a las mujeres” y “hagan historia” con sus votos.

De esta manera, son parte de las más de 50 organizaciones sociales y de derechos humanos que firmaron el documento y casi 70 personalidades de la sociedad civil, como la dirigente contra la discriminación LGBT María Rachid, la periodista Liliana Hendel y el diputado mandato cumplido Víctor De Gennaro.

En la carta, las organizaciones alertaron que “Argentina está siendo observada por toda la comunidad internacional” para que “adecúe su legislación a los estándares internacionales de derechos humanos”, y que es necesario garantizar “el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Además, aclararon que “no existe en el derecho internacional ni constitucional justificación alguna” para encarcelar a personas por abortar u obligarlas a continuar con un embarazo no deseado. En cambio, “despenalizar el aborto terminará con un círculo en el que las mujeres solo tienen como opción la cárcel, la clandestinidad o la muerte”.

En este sentido, apuntaron a los diputados y diputadas que votarán en contra: “Este Congreso no está votando aborto sí, aborto no. Está votando si las mujeres deben someterse a procesos inseguros y riesgosos para su vida y salud a la hora de hacerlo. Solicitamos no dar la espalda a las mujeres y a acompañar con su voto el aborto legal. Es momento de hacer historia”, sentenciaron.

Este domingo, por otro lado, Las Madres de Plaza de Mayo fueron atacadas por organizaciones antiaborto durante la Marcha por las Dos Vidas en La Plata. Allí, manifestantes “provida” tacharon con un signo de prohibido los pañuelos de las madres con aerosoles celestes, color característico de su movimiento.

Embed Repudiamos el acto vandálico de tachar los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo en Plaza Moreno.

Por casa pañuelo que tachen o borren pintaremos 30 mil#MadresDeLaPlaza el pueblo las abraza pic.twitter.com/T0psjCqb5c — H.I.J.O.S. La Plata (@HIJOSLP) 10 de junio de 2018

