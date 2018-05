Abuelas de Plaza de Mayo es candidata para el premio Nobel de la Paz

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo quedó como una de las candidatas a la edición 2018 del Premio Nobel de la Paz, tras la postulación ante el Comité Noruego realizada por el diputado nacional Daniel Filmus.

El anuncio oficial se realizará el jueves en un acto en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, junto a legisladores nacionales y representantes de organismos de Derechos Humanos y estará a cargo de la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto

Al respecto, Filmus explicó que la postulación es en reconocimiento a “más de cuarenta años de lucha y trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos”, en especial en la búsqueda de sus nietos y nietas nacidos en cautiverio y apropiados durante el terrorismo de Estado.

“Es un mérito ser aceptadas y nominadas pero no nos quita el sueño”, expresó De Carlotto a la agencia Télam, quien, en referencia a la situación actual del país, lamentó: “Antes nos invitaban para estar cerca de los miembros del Comité y que conozcan nuestras actividades, pero ahora no hay una relación amistosa porque Macri no nos quiere”.