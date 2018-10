Abren una causa penal y citan a indagatoria a un chico por tuitear una canción contra Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Hace una semana, la Policía irrumpió en la casa de Gastón Ramos, en Neuquen, con 3 móviles y personal armado, para notificarlo de una causa penal en su contra por haber insultado al Presidente en las redes sociales.

Según relató Ramos a El Destape, el sábado pasado se vio sorprendido en su localidad, Senillosa, por un impactante despliegue de la Policía Federal de Patricia Bullrich para hacerle llegar una cédula judicial que lo notificaba de una causa penal y de una citación a declaración indagatoria para el próximo martes 18 de octubre por "intimidación pública".

"Cruzaron el móvil y bajaron 4 federales armados para entregarme este oficio", relató Ramos a El Destape. "Cuando pregunté a que se debía tamaño despliegue, me dijeron que era por un tuit, si bien no me agredieron físicamente, la forma intimidatoria fue muy fea y terminé el día bastante asustado", explicó.

Cuatro días más tarde, Ramos se presentó en el juzgado Federal número 2, a cargo del juez Gustavo Villanueva, para enterarse de los motivos de la causa: "Ahí me dieron a conocer que la denuncia es por un tuit contra el presidente de la nación, no solo eso, si no que en dicho juzgado todo el tiempo me quisieron instigar a que debía designar como defensa, al defensor público, a lo que me negué", detalló Ramos ante El Destape.

Según explica Ramos, hace meses, estaba por ser despedido de su trabajo y comenzó a tuitear contra el Presidente, a quien responsabilizaba por la situación económica. Si bien los mensajes eran contra el máximo mandatario, nunca llegaron a representar una seria amenaza a su integridad física.

"En 2017 a raíz de amenazas de quedarme sin laburo tuiteaba contra el presidente,. y ponía siempre el tema de la banda Las Manos De Filippi, que se llama Cutral Co, este tema tiene una frase que dice hay que matar al presidente. Hasta que en diciembre me despidieron y seguí tuiteando", aseguró el joven, que, con 28 años, afronta una causa penal por ello.

Además, Ramos había decidido borrar los mensajes contra Macri luego que se enterara del caso de Nicolás Lucero, el joven que estuvo detenido durante 2 semanas por haber tuiteado una canción de Chacarita contra el Presidente: "Luego recordé el caso del chico que fue detenido por una canción de canchay borre en su mayoría los tuits, se ve que alguien saco capturas y decidió iniciarme una causa, increíble", concluyó.