Abren un registro de mujeres aspirantes a choferes de colectivo

Las mujeres habilitadas a conducir colectivos, rubro tradicionalmente dominado por hombres, podrán inscribirse en un registro de aspirantes abierto en la Secretaría de Trabajo con el objetivo de "asegurar la igualdad real de oportunidades", se informó oficialmente hoy.

El registro, creado por la resolución 1/2019 y publicado esta mañana en el Boletín Oficial, fue abierto en cumplimiento de un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el que también se ordena a tres empresas de colectivos que "prioricen la contratación de mujeres hasta que representen al menos el 30% del personal".

La decisión responde a una demanda iniciada por Érica Borda (48), quien tuvo que volver a la universidad y cambiar de profesión cuando en 2010 y después de 12 años de ejercer como chofer en la línea 140, fue despedida y no volvió a conseguir trabajo en el rubro, ya que la respuesta que obtenía cuando se postulaba era "no tomamos mujeres".

"Cuando me despidieron sin motivo me desesperé, porque tenía que mantener a mis cuatro hijos y sabía que no iba a conseguir trabajo en otras empresas. Igual empecé a golpear puertas, pero la respuesta fue siempre la misma: mujeres no tomamos", contó Borda a Radio Con Vos.

Así, en 2014 decidió recurrir al patrocinio de la Defensoría General de la Nación para presentar una acción de amparo contra el Estado y tres empresas de colectivos: Transporte Escalada SAT, Transportes Avenida Bernardo Ader y Los Constituyentes S.A.T . Y la justicia le dio la razón en noviembre pasado.

"El ámbito del manejo es bastante machista. La línea 140 era la única empresa que tenía mujeres choferes en 1999, cuando entré, pero entonces éramos alrededor de 20 y hoy hay solo tres", contó.

Borda se ilusiona con volver a manejar un colectivo, a pesar de que ahora trabaja como enfermera en una clínica.

"Como el fallo fue favorable y yo todavía estoy apta para manejar, sería la primera de la lista. Me gustaría volver a manejar un colectivo, algo que siempre me gustó porque me agrada además el contacto con la gente. Es un trabajo que recomendaría a cualquier mujer", aseguró.

El Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc) será creado bajo la órbita de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO) y a él deberán remitirse las empresas demandadas "al momento de convocar nuevo personal", para así "cumplir con el cupo del 30% de mujeres".

"El próximo 5 de febrero se hará una presentación formal del registro de la que participará Borda, quien será la primera en ser inscripta", explicaron a Télam fuentes del Ministerio de Producción y Trabajo.

"A partir de allí -continuaron-, se colgará la información en la web del ministerio para que puedan inscribirse aquellas mujeres que cumplan con los requisitos, como ser mayor de 21 años y contar con licencias habilitantes".

Desde la cartera aseguraron además que una vez que las tres empresas alcancen el 30% de cupo femenino, el registro "seguirá existiendo, con la idea de que todas las compañías lo utilicen cada vez que tengan que tomar personal, aunque no estén obligadas a hacerlo".