La discusión sobre la legalización de abortosigue generando controversias. En el programa Debo Decir, por América TV, ocurrió que, Gabriel Rolón se encontraba exponiendo sobre el rol de la justicia en los delitos sexuales, poniendo como ejemplo la injerencia de las religiones sobre la legislación de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito.

“A mí me decía ´yo como católico…´ ¿Y a mí qué me importa que seas católico si estás legislando sobre la psicología de una chica que tiene un trauma porque ha sufrido algo?. Está bárbaro que seas católico, judío, musulmán o ateo pero es como si me dijeran que prohíbo la música en inglés porque no me gusta el idioma”. Dijo Rolón.

En ese instante, Mariano Obarrio –ferviente militante de la campaña anti-legalización- intentó explicar que una junta de médicos, psicólogos y psiquiatras había aconsejado continuar con el embarazo, pero María O´Donnell le salió al cruce.

“Yo vi lo que publicaste en tu blog y los documentos que publicaste, y según vos, si los médicos no podían realizarle la cesárea ni el aborto, la alternativa era que la chiquita de 11 años siguiera con el embarazo, con un cuerpo de 50 kilos. Los médicos que hicieron la cesárea porque la madre lo pidió al hacerla ingresar en el sistema público de salud en la semana 16. Hay un acta en la que los dos médicos aseguran que la vida de la nena peligraba porque su contextura física le impedía llevar adelante el embarazo”, dijo O´Donnell.

“Esos médicos dijeron que tenía preeclampsia y mintieron”, dijo Obarrio. Para finalizar, Novaresio se levantó y miró fijo a Obarrio, a quien le reclamó que no podía ser que una niña de 11 años sea obligada a ser madre.