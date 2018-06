Aborto: una por una, las mentiras de los famosos anti-legalización quedaron al desnudo

Muchas fueron las mentiras e interpretaciones forzadas que se hicieron sobre el proyecto de legalización del aborto, a pesar de que el documento es público y de libre acceso para quien quiera consultarlo. Por eso, distintas ONG publicaron un comunicado en el que explican los puntos de la media sanción que se prestaron a confusión.

Así, respondieron a información tendenciosa difundida por referentes de grupos “provida”, como Amalia Granata, Gastón Recondo y Mariano Obarrio, quienes criticaron que con la ley se podrá “practicar el aborto hasta el noveno mes de embarazo” y se permitirá “eliminar vidas por tener síndrome de Down o por padecer malformaciones graves”, lo cual no es verdad.

“Suponer que una mujer podría ahora presentarse con una declaración jurada para solicitar un aborto en el octavo mes de gestación es no advertir que en ese punto el proyecto de ley aprobado no modifica en nada la regulación actual. Claramente ese planteo agita un fantasma que no existe”, sostuvieron en el documento, en referencia a las causales por violación y riesgo para la vida o la salud de la ley de 1921.

Embed Recuerden que además de mujeres estamos hablando de bebés. El proyecto habilita a practicar el aborto hasta el noveno mes de embarazo. Dónde dejaron el corazón? #CuidemoslasDosVidas pic.twitter.com/L0TOdgtYdk — Gastón Recondo (@recondogaston) 12 de junio de 2018

En esta línea también argumentaron que “no hay nada en el texto que pueda llevar a pensar que habilita el aborto en caso de que el feto tenga alguna discapacidad” ya que no aparece la palabra “malformaciones” como causal de aborto luego de la semana 14.

Sobre esto, las ONG firmantes, entre las que están el CELS, Amnistía Internacional, Fundación Huésped y Católicas por el Derecho a Decidir, reiteraron que el término utilizado fue el de “inviabilidad fetal extrauterina”, es decir, la imposibilidad de vida al nacer, para el aborto luego del tercer trimestre.

Además, le contestaron a la modelo Nicole Neumann, quien sostuvo que apoyar esta causa es una “movida cool”: “Creer que la decisión se basa en la liviandad, en el “amor líquido” o en posiciones “cool” como “la moda del aborto” es ignorancia o falta de respeto o un uso deliberado de la mentira como forma de oponerse a un proyecto que fue debatido democráticamente”.

