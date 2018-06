Aborto legal: una ley que dio vuelta al Congreso

Luego de la media sanción en Diputadxs, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo debe ingresar a la Cámara Alta. El paso de una cámara a la otra es apenas un trámite, no podría demorar más de una semana y por ende ingresaría entre hoy y el jueves. Luego, se gira a las comisiones en las que tendrá tratamiento (se presume que tendrá giro a Justicia y Asuntos Penales, Legislación General y Salud) y a partir de se momento, hay una semana para impugnar o modifica esos giros.

Tal como sucedió en la Cámara Baja, el tratamiento en el Senado no será comisión por comisión, sino en una reunión plenaria en la que coincidan todas las comisiones intervinientes. La cantidad de reuniones, el formato de estas (si tienen o no expositores invitadxs, etc) no está establecido en el reglamento; surge de un acuerdo entre las autoridades.

Cuando un proyecto cuenta con media sanción, cualquier modificación que se quiera realizar sobre la letra de la ley obliga al proyecto a volver a la cámara en donde ya fue aprobado. Por este motivo, muchxs senadxres consideran que no debería haber más de una reunión de Comisión Plenaria y que allí se debería proponer pasar a la firma el proyecto tal cual ingresó para respetar no sólo la discusión que hubo en la Cámara Baja sino también el masivo apoyo en las calles con el que contó el proyecto.

Los jefes de tres bloques (UCR, Justicialista y FPV) expresaron su voluntad para tratar el proyecto rápidamente porque consideran que todos los argumentos, tanto a favor como en contra, ya han sido expuestos. El debate en Diputadxs contó con más de 700 expositorxs. Participaron académicxs, artistas, políticxs, profesionales, curas. Esos argumentos fueron retomados por diferentes diputados y diputadas, en una sesión récord que duró 23hs con innumerables discursos.

La estrategia de quienes quieren que el debate se extienda, y que por primera vez sostienen “que no sea un trámite exprés”, como la radical Silvia Elías de Pérez o la presidenta del Senado Gabriela Michetti, consiste en demorar el tratamiento e intentar introducir modificaciones. Resulta cuanto menos llamativo que consideren exprés un debate que permeó en toda la sociedad y que cuenta con horas y horas de discusión no sólo en el Congreso sino también en las calles, en las escuelas, en todos los medios de comunicación masiva y en las redes sociales.

De lxs dieciséis miembros que tiene cada comisión, se requiere la firma de nueve de ellxs para lograr un dictamen de mayoría. El Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el justicialista de Entre Ríos Pedro Guastavino, se posicionó a favor del proyecto mientras que el radical Mario Fiad, Presidente de la Comisión de Salud aún mantiene su voto reservado. Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, Presidenta de la Comisión de Legislación General y miembro del Frente Cívico por Santiago, acaba de confirmar su voto negativo.

Tanto la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito como todxs lxs legisladores que la apoyan, consideran que el 27 de Junio ya podría tratarse en Comisión y obtener dictamen para llegar al recinto y ser votado el 4 de Julio o como máximo dos semanas después, sin llegar al mes de Agosto. Cualquier otra propuesta implica, en lenguaje mundialista, “hacer tiempo”. El jueves a las 12hs habrá una reunión en el Sala Moreno-Frondizi del anexo de la Cámara de Senadorxs convocada por la Campaña, con el fin de coordinar acciones con Senadorxs y asesorxs.

De las nueve bancas con las que cuenta el “Frente Pro” sólo Humberto Schiavoni se posicionó a favor. Sus compañerxs de la Unión Cívica Radical cuentan con doce bancas y al menos tres votos positivos. Algunos pronósticos optimistas que circulan por el Senado ya cuentan 31 votos a favor, 23 en contra y 18 indecisos. Todo indica que el costo político de un semáforo amarillo lo pagará el oficialismo casi sin aliados. La onda verde es imparable.