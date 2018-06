Aborto: la confesión del diputado salteño que expuso la falta de inversión del gobierno de Urtubey

En el marco del debate por la interrupción voluntaria del embarazo, el diputado justicialista por la provincia de Salta, Miguel Andrés Zottos, lanzó un encendido discurso para respaldar su voto en contra del proyecto. En sus palabras, reveló la falta de inversión en salud pública por parte del gobierno de Juan Manuel Urtubey.

"Tengo que serles sinceros. Una mujer me dice 'Andrés ¿cómo voy a hacer? Yo me tengo que operar de un tumor y resulta que fui a sacar turno, fui a las 3, 4 de la mañana a los hospitales y me dieron turno para dentro de 3 meses'", reveló el diputado.

"No hay clínica, hay un hospital público y no tenemos anestesista"

"Ahora va a venir una mujer que va a tener que producirse un aborto y dentro de los cinco días va a haber que hacerlo. ¿Cómo hacemos en la puna? No hay clínica, hay un hospital público y no tenemos anestesista. Si se aprueba la ley ¿cómo vamos a hacer?", expresó en otro momento, revelando la falta de inversión de la provincia.

Y continuó: "Este proyecto tendría que haber pasado también por la comisión de Hacienda y Presupuesto porque no es gratis. Entiendan", al tiempo que agregó: "Otras de las cosas que me dijeron: 'yo quiero fertilización gratuita'. ¿Como puede ser que traer una vida me sale mucha plata y matar una vida tiene que ser gratuito?".

"La Argentina se hizo desde el interior mi amigo. La mayor cantidad de batallas. Por eso quiero que escuche, esa gente son las que sufren, las que van a los hospitales a hacer cola", concluyó el salteño.