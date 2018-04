Luego de que se difundiera un video de varios famosos en contra de la legalización del aborto, entre los que se encontraba Toti Pasman, el periodista estuvo como invitado en el programa "Los Ángeles de la mañana" y protagonizó un fuerte debate con las integrantes del programa.

La actriz Florencia de la V fue una de las que lanzó uno de los discursos más fuertes y dejó sin argumentos al periodista. "Los que piensan distinto no pueden ver más allá de sus propios ojos. Hay una problemática social que tiene que ver con cientos de mujeres que llegan desde loas 14 años y no tienen posibilidad de darle de comer a sus hijos", manifestó.

Y agregó: "Las mujeres terminan en centros clandestinos y con un poco de suerte pueden salir vida. El Estado no le da la posibilidad a las mujeres. Esa pobre mujer que terminó en un centro muerta porque el Estado ni nadie pensó en ella".

Ante los dichos de Florencia, Pasman lanzó ideas sin argumentos para tratar casos de embarazos no deseados: "Lo podés dar en adopción si querés. Yo te digo la verdad, tengo amigos que no pueden tener hijos y se mueren por tener".

Y continuó: "¿No sería mejor que la chica que tuvo 5 hijos que el Estado le ponga un DIU para que no quede más embarazada?. Cuando se pone en una guerra de ricos contra pobres se cambia el debate". Los dichos de Pasman fueron repudiados por todo el equipo de canal Trece, incluidos Ángel de Brito y Yanina Latorre.

"Siento que no pueden ver más allá. Hablan de vida y no miran. Nadie sale a las provincias, al conurbano. No es fácil tener un hijo", le respondió Florencia, y concluyó: "Es hipócrita porque sucede. Es algo que pasa. Eso es lo que sucede. No es nadie lo hace, lo hacen. Seguramente más de la mitad de los diputados le pagaron a sus amantes mas de uno".