El doctor Abel Albino se llevó toda la atención de los medios luego de sus insólitas y falaces afirmaciones sobre aborto, sexualidad y prevención durante su exposición en el plenario de comisiones del Senado. Sin embargo, más allá de ese escándalo hubo una joven de 16 años que se destacó por su contundente discurso lleno de datos reales y experiencias vividas, a diferencia del infame médico pediatra.

“¿Cómo puede ser posible que las adultas y los adultos que nos educan les dé miedo que nosotros tengamos sexo y no que seamos obligados a gestar y maternar?"

Se trata de Milagro Peñalba, integrante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios en Salta. “Sí, Salta. Donde hay un gran porcentaje de madres solteras. Donde todos los días conocemos un nuevo caso de abuso sexual”, remarcó la adolescente al inicio de su ponencia ante los y las senadoras.

Milagro Peñalba

“Queremos salir sin miedo a la calle, pero no podemos, porque Salta es la provincia que ocupa el segundo lugar con mayor tasa de femicidios. Donde no tenemos educación sexual integral, ni tampoco se nos proveen métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios, y si no se nos echa, se nos margina. Pero si abortamos, nos llaman asesinas”, cuestionó con firmeza.

“¿Cómo puede ser posible que las adultas y los adultos que nos educan les dé miedo que nosotros tengamos sexo y no que seamos obligados a gestar y maternar?”, se preguntó, en referencia a la negligencia de las autoridades a la hora de dar respuestas sobre estos asuntos.

Ante la pregunta de la legisladora Pamela Verasay sobre si ha recibido educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados, contestó: “No, nunca me han enseñado una educación sexual integral plena. La única que he recibido se llamó ‘educación para el amor’, que era muy heteronormativa, muy machista. Nos recomendaban como método anticonceptivo que no tengamos sexo. Tampoco como método de prevención de ETS, directamente no se nos habló de eso”.

