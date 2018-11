SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi presentó un pedido ante la Corte Suprema para anular la designación del diputado Eduardo "Wado" de Pedro como miembro del Consejo de la Magistratura.

Según el letrado, el diputado “no puede ser elegido” ya que “la ley no permite la reelección de ningún miembro titular” y señaló que De Pedro completó el mandato de la diputada Stella Maris Córdoba (2010-2014) y luego, en noviembre de 2014, fue elegido como titular. "Por eso no puede ser elegido en 2018 y debe esperar hasta 2022", remarcó el ex consejero.

"Acabo de pedir formalmente a la Corte que declare la nulidad de la elección del diputado De Pedro y no le tome juramento al Consejo de la Magistratura", informó Fargosi en su cuenta de Twitter.

Curiosamente, Fargosi fue integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados porteños y buscó volver a ese cargo en los últimos comicios, acompañado por el verborrágico Yamil Santoro. En esas elecciones, fue electa la lista "oficial" de Cambiemos, denominada Cambio Pluralista, que llevó al radical Carlos Más Vélez y como suplente al legislador del PRO Diego Marías.