A un año de la muerte de Débora Pérez Volpin su pareja reclama justicia

El próximo miércoles 6 de febrero se cumplirá el primer aniversario de la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, que falleció cuando le practicaban una endoscopia en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo, Enrique Sacco, periodista deportivo y pareja de la histórica conductora de Todo Noticias y El Trece, reiteró su reclamo de justicia y el esclarecimiento de los motivos de la muerte de su mujer.

"Las endoscopias tienen un riesgo de 0,04% de muerte. En una persona sana, sin dificultades, como era Débora, no se puede dar el resultado que observamos. La justicia se encargará de determinar las responsabilidades: pasó algo, no fue porque sí. No tenemos odio ni rencores porque no creemos en ninguna mala intención. Lo que nos gustaría es que el caso de Débora, que generó tanta conmoción pública, sirva para un antes y un después”, aseguró Quique en una entrevista al diario Clarín.

Por el caso, el endoscopista y la anestesista que participaron de la práctica médica están procesados por homicidio culposo y se espera que un tribunal disponga el inicio de un juicio oral. Respecto de si se iniciarán acciones legales contra el Sanatorio de La Trinidad, responde: "Los abogados son los que marcan los tiempos. Sé que están absolutamente documentados".

Además la pareja de Volpin dijo: "Lo primero que queremos, y que creo que necesita la sociedad porque es un hecho que ha conmocionado públicamente, es que esto se dirima como corresponde en un juicio, y que ese juicio tenga fecha cuanto antes. Nosotros queremos la verdad", sentenció.

Emocionado y con la voz entrecortada, Sacco rememora los momentos con quien fue la mujer que amó y también asegura que mantiene una relación muy cercana con los hijos de la periodista “tengo dos hijos del corazón”.