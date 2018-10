A Tévez le preguntaron por la pobreza y pidió "no poner palos en la rueda"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El futbolista de Boca Juniors, Carlos Tevez, afirmó que "no hay que poner palos en la rueda" cuando el diario Clarín le preguntó acerca de la situación económica que atraviesa la Argentina y los problemas que menos recursos tienen. El delantero además reconoció que de política no sabe nada.

Al ser consultado sobre la situación económica, Tevez pidió "no poner palos en la rueda" y sostuvo: "pienso que hay que darle para adelante. No hay que poner palos en la rueda. Podemos estar un día entero hablando de política y no nos vamos a poner de acuerdo, mientras tanto hay gente que se está cagando de hambre".

"Perdemos tiempo en discutir y no hacemos nada por los chicos que se cagan de hambre. Como ídolo no me puedo colgar banderas políticas. Puedo ser amigo de Mauricio (Macri), de Cristina (Kirchner), de Scioli, de cualquiera. Yo no soy de nadie. Me llaman para dar una mano y estoy. Eso es lo que tengo que hacer y no comentar que el país está mal. Si ya sabemos que está mal el país: hagamos algo", agregó.

Al hablar acerca de su posibilidad de futuro político, el delantero fue tajante: "No me interesa y además no sé absolutamente nada. En mi casa paterna no se hablaba de política y ahora en la mía, tampoco. Yo veía a mi viejo que se iba a laburar a las 6 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde. Trabajaba para tener un plato de comida. Ese es el ejemplo que hay que darle a los chicos. Y educación".