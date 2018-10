A periodista de TN le cortaron la luz y explotó por el tarifazo

"No hay vientos fuertes No hay uso de aire acondicionado Hace rato que viene aumentando la tarifa", escribió.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista de Todo Noticias (TN) Gonzalo Aziz se quejó de los tarifazos luego de que le aumente la tarifa de luz y se le corte el suministro de energía eléctrica sin que haga demasiado calor.

"Otra vez se corta la luz en Adrogue! Alguien de @OficialEdesur podrá explicar qué pasó? No hay tormenta No hay inundación No hay vientos fuertes No hay uso de aire acondicionado Hace rato que viene aumentando la tarifa. Y ahora por qué cortan", arremetió.

Embed Otra vez se corta la luz en Adrogue!

Alguien de @OficialEdesur podrá explicar qué pasó?

❌ No hay tormenta

❌ No hay inundación

❌ No hay vientos fuertes

❌ No hay uso de aire acondicionado

✔️ Hace rato que viene aumentando la tarifa.

Y ahora por qué cortan❓ — Gonzalo Aziz (@gonzaloaziz) 30 de octubre de 2018

Como respuesta, la empresa le respondió: "Hola, te invitamos a seguirnos e indicarnos si persiste el inconveniente. De ser así, decinos tu N° de cliente, un teléfono de contacto y un correo electrónico por DM. Saludos, Jonathan R".

Desde que asumió el presidente, Mauricio Macri, aumentó la tarifa de luz más de un mil por ciento. Durante el día lunes se registraron cortes en Adrogué, Paternal, la zona Oeste del Conurbano y en San Martín, donde se interrumpió el partido entre Chacarita y Gimnasia de Jujuy por la falta de iluminación.