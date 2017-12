El diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolff quiso victimizar a su fuerza política por “la violencia de las instituciones” pero terminó comparando a su espacio político con una mujer violada.

En una entrevista con Ruleta Rusa con el periodista Juan Dillon, el legislador advirtió que “no es empardable los errores que se pudieron haber cometido con romper el orden institucional, todas las críticas que se le hagan al oficialismo, al ejecutivo, a la gestión política son válidas” pero subrayó que “es de una gravedad absoluta lo que sucedió el jueves”.

“Me tocó estar en la votación de una ley como el memorándum (con Irán) y nadie prendió fuego el Congreso. Se sacaron leyes de forma escandalosa per este no es el caso y no se justifica lo que pasó”, replicó Wolff y lanzó una nefasta comparación: “La violación nunca está justificada por más que la señorita salga muy escotada tome alcohol y sea insinuante, todo lo que hemos hecho critiquémoslo pero defendamos la democracia porque vinieron por ella porque no saben asaltar el poder de otra manera”.