¿Vuelve a la tv? El sugestivo video de Pergolini en un canal líder

Los rumores de la vuelta del empresario y ex CQC, Mario Pergolini, comenzaron a cobrar fuerza y en las últimas horas un video en el estudio de El Trece se hizo viral.

“Estoy…Bueno, ya saben dónde estoy. Solo quiero saber su opinión, nada más, creo que no nos tenemos que decir más nada. Saben dónde estamos, ustedes díganme, ¿sí o no? Bueno, nada más, gracias", afirmó el dueño de Vorterix en un video que publicó en sus redes sociales.

Hace varios meses, había trascendido la intención de Adrián Suar de que Pergolini se una con su enemigo mediático, Marcelo Tinelli, para que trabajen en conjunto para salvar a Showmatch.

“Hace unos años no me dejaban entrar, ahora me dejan entrar. De acá me echaron y ahora me dejan entrar, ¿no es buenísimo? Es genial. Las vueltas de la vida", había publicado en abril del año pasado, cuando estuvo en el canal para participar de El argentino más inteligente, el ciclo que conducía Jorge Lanata.