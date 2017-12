VIDEO: La emotiva respuesta de Grandinetti cuando le preguntaron por Cristina

El actor Darío Grandinetti habló sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y lanzó un duro mensaje contra el Gobierno de Mauricio Macri al recordar la gestión anterior.

Grandinetti concedió una entrevista a Infobae y lanzó un contundente respuesta ante la pregunta de la periodista Tatiana Schapiro sobre qué extrañaba de Cristina.

"A ella la extraño: Sus políticas, su mirada frente al problema geográfico, político, económico del mundo. Tiene un conocimiento sobre eso del que no escucho hablar a nadie", apuntó.

Y enfatizó: "Su decisión de defender el interés de los argentinos. Que la gente pudiera expresarse y salir y protestar, insultarla, decirle todas las cosas que le decían y no le pegaban a nadie, no los metían presos, no iban a buscar a nadie que escribiera un twitter, no se mataba a los indios por la espalda".