VIDEO: La despedida de María Laura Santillán a Santo Biasatti

La periodista María Laura Santillán despidió a su compañero Santo Biasatti en el comienzo de la emisión del viernes de Telenoche y destacó su "sensibilidad".

“Como todos saben, estamos ya sin Santo. Ayer fue su último día de Telenoche”, abrió el programa Santillán tras la salida de Biasatti del noticiero central de El Trece.

Y señaló: “No sé si lo saben todos, pero tiene esa cara seria que esconde un tipo muy sensible, con mucha sensibilidad que no quiso enfrentar la cámara en una despedida. Prefirió no hacerlo y nosotros lo respetamos mucho. Vamos a seguir hablando de Santo en el día de hoy".

Luego, sobre el cierre de la emisión, Santillán presentó un video que recorrió la trayectoria de Santo en el noticiero, desde su época de notero hasta sus tiempos de conductor.

El conductor tomó la decisión de abandonar el ciclo luego de que los directivos del canal intentaran quitarlo del noticiero para darle otro espacio. Biasatti negó esa posibilidad y prefirió concluir su vínculo con el canal.

El conductor tomó la decisión de abandonar el ciclo luego de que los directivos del canal intentaran quitarlo del noticiero para darle otro espacio. Biasatti negó esa posibilidad y prefirió concluir su vínculo con el canal.

