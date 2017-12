El periodista Gabriel Ziblat le consultó sobre el fallo y el ex congresista no pudo contener su enojo.

Aníbal Fernández, ex senador entre 2011 y 2014, estalló esta mañana durante una entrevista con A24 sobre la resolución del juez Claudio Bonadio de detener a Luis D'Elía, Carlos Zannini y de pedir el desafuero y la detención de Cristina Kirchner.

El periodista Gabriel Ziblat le consultó sobre el fallo, en el que el juez federal asegura que los congresistas fueron "engañados" para votar positivamente el Memorandum de entendimiento con Irán y Aníbal no pudo contener su enojo.

Embed .@FernandezAnibal estalló cuando le consultaron si los congresistas fueron engañados para votar el Memorandum, como asegura Bonadio: "¡Ah, sí! ¡Yo soy un pelotudo que no sabe leer!" pic.twitter.com/DLBi3q38NS — El Destape (@eldestapeweb) 7 de diciembre de 2017

"¡Ah, sí! ¡Yo soy un pelotudo que me dicen cualquier cosa y yo voto. Perdonen la grosería pero si dicen que me engañaron soy un pelotudo que no se leer, no se analizar discusiones internacionales, ni se de política internacional", respondió el ex senador.