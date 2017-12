El periodista Víctor Hugo Morales decidió contestarle al panelista Pablo Duggan, quien había asegurado que el uruguayo tenía cuentas offshore a través de las cuales cobraba su sueldo: “Es una mentira hacia mi persona”, sentenció en un video grabado desde los estudios de AM 750.

“Quiero salvar de responsabilidad a la mayoría de los periodistas porque o no estaban de acuerdo o no participaron, de lo que decía un periodista, que sostiene que yo no tengo moral, que no tengo nada. Dice que recibo mi sueldo de C5N en Estados Unidos, offshore”, explicó Víctor Hugo, recientemente echado del canal por su postura ideológica contraria al Gobierno.

Embed

“Maneja la idea de que a mí me echaron por la relación perversa que yo le obligaba a tener a la empresa conmigo”, agregó, y además contó que recientemente intentó asistir al piso a desmentir en vivo al panelista, algo que finalmente no ocurrió por decisión de la producción propia del programa.

En Polémica en el Bar, de América, Duggan había sostenido que a Víctor Hugo “lo echaron porque su situación era insostenible. Seguramente por lo que gana y por la forma de contratación perversa”.

LEER MÁS: Víctor Hugo Morales con Navarro: las razones de su despido en C5N