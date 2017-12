Unidad Ciudadana contra Pichetto: "Debería haber algún tipo de sanción social"

En el marco del IV Encuentro Nacional de Salud, la diputada nacional electa por Unidad Ciudadana y dirigente de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, fue muy crítica con aquellos legisladores del peronismo que acompañaron la Reforma Previsional que reduce el aumento jubilatorio y llamó a que haya una "sanción social" para aquellos senadores. También, advirtió que sobre la peligrosidad que corre la unidad de los espacios peronistas "si no hay acuerdos básicos como no votar en contra de los trabajadores”.

La legisladora nacional subrayó a El Destape que "las reformas que quiere implementar el Gobierno van en línea de restringir más derechos que tiene que ver con la conceptualización de cómo se piensa a los trabajadores que son algo descartables" al advertir que el Gobierno de Mauricio Macri "lo que busca con esto es un trabajador que no pueda disponer de sus días, de su tiempo y su horario y que decida trabajar por salarios bajos, que tenga miedo de perder su fuente de trabajo y eso va en detrimento de la calidad de vida de los laburante" y remarcó que "eso es una injusticia social".

LEÉ MÁS: Felipe Solá: "Michetti primero hace actuar la boca y después el cerebro"

Para lograr la media sanción en Senadores, el oficialismo contó con el apoyo del bloque PJ-FPV, lo cual, Macha lo catalogó como "una gran contradicción" al recriminar que "cómo puede ser que alguien que se dice peronista vota en contra de los trabajadores para aprobar un sistema previsional que lo que quiere es vulnerar a los jubilados" e insistió en que "es una contradicción en sí misma".

Ante la decisión de los legisladores del peronismo no kirchnerista, la dirigente de Nuevo Encuentro planteó que "es momento de pensar las identidades, de dónde se siente cada uno representado y esa decisión tiene que tener un correlato con la práctica porque sino es un incoherencia que genera mucho daño" y marcó que "las manos que se levantaron fueron desde un lugar político en contra de los laburantes y de los sectores medios y bajos" y ratificó que "lo que hicieron es una contradicción e injusticia".

LEÉ MÁS: Pichetto votó a favor de la reforma previsional pero advirtió: "Hay una mala experiencia con De la Rúa"

Acto seguido, Macha disparó: "Creo que debería haber algún tipo de sanción social porque la gente en términos bien amplios conoce a sus legisladores, lo que sucede en la Legislatura es que termina siendo un lugar invisibilizado y no se conoce la totalidad de quienes votan y cómo votan"

Luego de la derrota electoral, la dirigente de Nuevo Encuentro aclaró que “se sacó un 37 por ciento de votos en la Provincia que no es un número desdeñable porque significa que hay una base social y sujeta al liderazgo de Cristina, una base de la cual se parte” y apuntó que “está la posibilidad de repensar las cosas que se hacen, de trabajar de otra forma, crear otras estrategias, articulaciones para no quedarse solo con lo que sucede en las Cámaras”

Asimismo, advirtió: “Del lado de Unidad Ciudadana estamos dispuestos a la unidad si hay acuerdos básicos como por ejemplo: un acuerdo básico es no votar en contra de los trabajadores”. “Si podemos construir estos acuerdos básicos, hay posibilidades de unidad sino no será dentro de la Cámara pero sí con los trabajadores organizados, con espacios sociales”, aseveró.

No obstante, no es la primera derrota del kirchnerismo sino que es la tercera en tres elecciones consecutivas, a lo cual, Macha admitió que “hay momento que la gente busca cambios, es cierto, en el 2015 era el discurso de no modificar el piso e ir por más pero esta vez no necesitaron decir mentiras porque generaron una cuestión muy controvertida en relación a UC que fue una crítica permanente que caló y tuvo efectos” por lo cual llamó a “cambiar y discutir cosas del espacio” y apuntó a “todo lo que tiene que ver con la construcción política, cómo uno se relaciona con las distintas organizaciones pero con un liderazgo que unifica y de ahí para abajo repensar y construir de nuevo”.