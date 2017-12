Una periodista de la Televisión Pública destrozó al macrismo por la economía

Karina Mazzocco -conductora de Pura Vida, Cada Día, el magazine federal que se emite todas las mañanas por la TV Pública- alertó que la Argentina tiene problemas económicos. Además afirmó que le gustaría vivir en un país sin corrupción, donde "haya oportunidades para todos".

"Me preocupa que la gente haga las compras para el día y que ya no se haga la compra mensual en los supermercados. Me preocupa ver locales cerrados, que históricamente tenían lista de espera para ser alquilados. Me preocupa la reactivación económica y la llegada de inversiones. Quiero que la Argentina salga adelante, que se reinserte en el mercado internacional y que vengan capitales extranjeros a invertir acá", afirmó Mazzocco.

Al momento de definir cómo le gustaría que sea la Argentina, la conductora afirmó: " me gustaría un país donde no haya la brecha que existe entre gente que tiene mucho y gente que no tiene ni siquiera agua corriente o agua potable. Quisiera un país con más justicia social, con educación y salud para todos".

Acerca de los primeros dos años del gobierno, Mazzocco evaluó: "El primer año fue durísimo, la suba de tarifas realmente fue muy fuerte y hubo mucha inflación. Y en el segundo, estamos todos me parece esperando que los brotes verdes aparezcan. Brotes verdes de los que se viene hablando hace largo rato. Yo no tengo ninguna bandera política en particular".

En la entrevista con el diario El Cronista, además afirmó: "Estos dos primeros años fueron muy difíciles pero, de alguna manera, la gente bancó a la gestión porque sino no hubiesen sacado los resultados de las últimas elecciones legislativas. Soy optimista y quiero que a nuestro país y a todos los argentinos les vaya bien".