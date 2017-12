Una periodista denunció que fue acosada por Miguel Del Sel

La periodista Silvia Pérez Ruiz contó que fue acosada por el humorista y ex embajador de Cambiemos en Panamá, Miguel Del Sel. En una entrevista, la comunicadora contó que fue manoseada por ex candidato de gobernador de Santa Fe en la previo de una nota.

"Yo había ido a cubrir una obra de Midachi a Santa Fe, porque después venía a Córdoba y quería hacer un anticipo. Fuimos al camarín, previo al show y entonces él me toca la cola, tipo como hizo Ari Paluch. Así como si se notara y no se notara", contó Pérez Ruiz en una entrevista con la radio Pulxo 95.1.

"Me mira, me escanea. Me mira las tetas, me mira el culo y me dice ´ah, de atrás no estás nada mal tampoco´", recordó la periodista quien contó que iba a hacer la nota para el canal 10 de Córdoba.

Pérez Ruiz contó que todo ocurrió en 2009 y que había ido a hacer la nota por un pedido de Midachi. "Fue una relación de poder, porque yo había sido invitada a Santa Fe y no podía volverme a Córdoba", sostuvo.

El Canal El Doce informó que se comunicó con Miguel Del Sel, quien negó haber manoseado a Pérez Ruiz. "Nunca acosé a nadie. Y mirá que trabajé con muchas mujeres", afirmó.

