Una encuesta mostró claramente el descontento de los jubilados con el Gobierno por la polémica reforma previsional.

Es que el paquete previsional del macrismo para destruir los bolsillos de los jubilados generó un fuerte descontento en la sociedad y en los abuelos.

Así surge de una amplia encuesta, realizada en exclusiva para Página 12, por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman.

Siete de cada diez piensan que el nuevo cálculo del Gobierno va a ser negativo, la mitad ve que los jubilados están peor que hace dos años y el 80% afirma que no se puede vivir con los haberes mínimos.

"Apenas uno de cada cuatro argentinos, una minoría, cree que la reforma previsional va a ser beneficiosa para los jubilados. Y siete de cada diez personas sostienen que la nueva fórmula de cálculo del aumento de haberes va a ser perjudicial, negativa, para los jubilados", revela CEOP.

"Ambos datos son una demostración de que gran parte de los ciudadanos ya sabe, algunos un poco más y otros un poco menos, que la reforma reduce los aumentos a los jubilados y que el gobierno quiere “ahorrar” más de 100.000 millones de pesos en 2018 a costa de los ingresos de la clase pasiva. Esa mirada negativa sobre el ajuste que implica la reforma se percibe también en otras opiniones. Prácticamente la mitad de la población dice que los jubilados están peor que hace dos años, es decir durante el gobierno kirchnerista, mientras que apenas uno de cada cinco argentinos piensa que los jubilados mejoraron la situación desde 2015. En sintonía con ese análisis, la casi totalidad de los ciudadanos evalúan que una persona que percibe la jubilación mínima no puede vivir dignamente", cuenta el diario.

Embed La encuesta más dura para los jubilados: siete de cada diez piensan que el nuevo cálculo del Gobierno va a ser negativo, la mitad ve que los jubilados están peor que hace dos años y el 80% afirma que no se puede vivir con los haberes mínimos. (Vía @pagina12) pic.twitter.com/XYsjYBhwMP — El Destape (@eldestapeweb) 10 de diciembre de 2017

“En síntesis –redondea Bacman–, los argentinos se perciben bastante lejanos a esta reforma previsional. No creen que beneficie a los jubilados; están convencidos que la situación de los pasivos más vulnerables va a tender a empeorar y avizoran un futuro en el que también ellos van a ser perjudicados. Para muchos, incluidos la mayor parte de los independientes, este no es el cambio que esperaban. Habrá incluso una franja enojada porque la reforma va en contra de las promesas de campaña. No son cuestiones que se borren fácilmente”.