Un periodista de Télam denunció que Fernando Iglesias pidió que lo echen por criticar a Bullrich

Un periodista de Télam denunció públicamente que Fernando Iglesias pidió que lo echen por criticar a Patricia Bullrich.

"Iglesias acaba de pedir sutilmente que me echen de mi laburo por criticar a una funcionaria del gobierno. Después me bloqueó. Eso sí que son demócratas!!", afirmó Matías Longoni, periodista de la agencia de noticias del Estado y ex Clarín.

El diputado electo de Cambiemos lo había apretado en la red social Twitter: "Somos muy macartistas. Quienes critican al Gobierno van a la lista negra y no consiguen laburo. Ahora, agarrá la compu de tu escritorio en TELAM y googleá Senador McCarthy", agredió.

Longoni había pedido la renuncia de Patricia Bullrich por el crimen de Rafael Nahuel: "Renuncie Patricia Bullrich. No puede ser que tengamos ya dos muertos en hechos donde están implicadas las fuerzas a su mando. Y que usted siga haciéndose la brava en vez de pedir disculpas. Yo ya le perdí el respeto. A mi me asusta su impericia. Y más que el RAM". Iglesias se enojó y salió a amenazarlo.

Embed Ché, @FerIglesias acaba de pedir sutilmente que me echen de mi laburo por criticar a una funcionaria del gobierno. Después me bloqueó. Eso sí que son demócratas!! — Matías Longoni (@matiaslongoni) 29 de noviembre de 2017

Embed Ahí lo tenés al Longoni. https://t.co/lpn6iRkVKk — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 29 de noviembre de 2017