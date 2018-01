Un periodista hizo una encuesta en Rusia y dejó mal parado a Macri

La particular imagen que tiene el Presidente en los ciudadanos rusos.

En el marco de la visita oficial del presidente Mauricio Macri a Rusia, un periodista argentino que se encuentra en aquel país realizó una encuesta para saber si los rusos saben quién es el Presidente de Argentina. Nadie supo contestar y el ejercicio dejó en ridículo al Presidente.

El periodista Martín Chu Li salió por las calles de Rusia con un celular en donde tenía la foto de Mauricio Macri. "¿Ustedes saben quién es él?", interrogaba. Sin embargo, nadie pudo responder, aunque asociaban su imagen con la política o el mundo empresarial.

"Puede ser algún empresario", "debe ser algún político", "el Presidente de algún país", "claramente es empresario", fueron algunas de las frases de los ciudadanos de Rusia. Un hombre incluso llegó a decir "Panamá".

La gran mayoría no pudo reconocer a Mauricio Macri y muchos dijeron "no saber nada de Argentina". Sin embargo, asociaban su imagen con la de un CEO. "Yo diría que es millonario pero no que es Presidente", lanzó una de las encuestadas.