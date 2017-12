La crisis del Grupo Indalo se profundiza cada vez más debido a que los empleados aún no recibieron el sueldo que había sido prometido por su empleador en la asamblea realizada la semana pasada. Debido a un nuevo atraso, los empleados decidieron que si el pago no se acredita durante este lunes, hasta el momento Showmatch no sale hoy al aire.

Así lo informó el periodista Luis Bremer en su cuenta de Twitter: “Hasta este momento: 11 y 48 hs #Showmatch no sale al aire. No hubo deposito de la empresa @indalomedia @cuervotinelli”

Según se pactó en la última asamblea realizada, los empleados esperarán hasta las 18 hs de hoy. Allí se definirá el paso a seguir. Si no se acreditan los sueldos, a las 19 se realizará una asamblea, donde decretarían un paro que impediría la salida al aire del programa de Marcelo Tinelli.

A pocos días de la gran final del certamen Bailando por un Sueño, Showmatch vive la peor crisis de su historia.