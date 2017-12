Un manifestante perdió un ojo por la represión policial

Un militante del Frente de Organizaciones en Lucha perdió un ojo cuando la Policía de la Ciudad le disparó una bala de goma en la cara. Sucedió cerca de las 15, cuando las fuerzas de seguridad que custodiaban el Congreso comenzaron la represión ante la provocación de infiltrados.

Horacio recibió una posta de goma lanzada desde cerca por un agente en el dispositivo organizado por el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. El FOL tenía su columna en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, al lado de la del Movimiento Evita, donde infiltrados lanzaron piedras y dieron pie al inicio de la represión.

Luego del impacto de la bala, sus compañeros lo trasladaron al Hospital Santa Lucía, donde le realizaron una cirugía. Desde la organización de base le confirmaron a El Destape que perdió su ojo derecho. Fuentes consultadas del nosocomio denunciaron el ingreso de casi una decena de casos similares. “No tiraban a cualquier lado, nos dispararon muy de cerca y a la cara”, relató a este medio una persona presente en el momento de la represión.

Desde el FOL repudiaron “el tremendo operativo represivo desplegado por el Gobierno Nacional ante la masiva manifestación contra las medidas anti populares. Nuevamente el Gobierno no dudó en desplegar todas sus fuerzas represivas, con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma, por lo cual hay varias personas heridas entre las que se encuentran dos integrantes de nuestra organización”.

“Las y los heridos en cantidad indeterminada en los hospitales públicos de la ciudad, las detenciones arbitrarias, la utilización de armas a corta distancia, son el saldo del día que ejemplifican de qué manera el Gobierno quiere que el pueblo acepte las leyes”, esgrimieron mediante un comunicado.

“Hoy, a pesar de la disposición y mandato de volver a reprimir, salimos a las calles porque los diputados no tienen un cheque en blanco para quitarnos derechos para seguir dándole plata a los empresarios, multinacionales y gobiernos provinciales socios de éstos. No nos van a amedrentar, no van a lograr impedir la manifestación popular. Seguiremos en las calles, porque es lo que nos enseña la enorme experiencia acumulada por la historia de la clase trabajadora argentina”, apuntaron.

