Ante la crisis y los bajos salarios, el legislador porteño del PRO Andrés Freire propuso “alquilarlo todo” para ganar dinero en las vacaciones. Sus seguidores cuestionaron la legalidad de la propuesta.

El congresista local publicó un video en su cuenta de Instagram donde brinda supuestos consejos para hacer dinero. "¿Vos te pusiste a pensar cómo podés convetir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar?", comienza Freire.

“Podés alquilarlo todo si querés. El jardín podés alquilarlo para camping. El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usás, la bicicleta, el auto. Todo eso lo podés alquilar y ponerlo a disposición durante tus vacaciones", dice. "Todo lo podés hacer plata. ¿Qué estás esperando? Si no lo hacés, es porque no querés", remató al final.