Un intendente de Cambiemos les cobrará a los pacientes de hospitales que no habiten el municipio

Un intendente de Cambiemos les cobrará a los pacientes de hospitales que no habiten el municipio y estalló un escándalo.

Es Nicolás Ducoté, jefe comunal de Pilar. Por el hecho, salió a cruzarlo otro intendente y repudió la decisión.

La iniciativa, que se tratará el jueves 7 de diciembre en el Concejo Deliberante, generó el rechazo tanto de la oposición local como de los profesionales de la salud. Lo que busca la administración es que los pacientes sin cobertura que no vivan en el municipio abonen el 100 por ciento de las prestaciones brindadas.

Embed Nicolás Ducoté, intendente de Cambiemos, cobrará a los pacientes de hospitales que no habiten el municipio: pic.twitter.com/h5bitswSr6 — El Destape (@eldestapeweb) 1 de diciembre de 2017

Al respecto, Ariel Sujarchuk, jefe comunal de Escobar -distrito lindante con Pilar- le envió una carta a Ducoté en la que le manifestó su "profundo desacuerdo" con la medida.

En la misiva, Sujarchuk enfatizó además que cientos de familias de Pilar se atienden a diario en los centros municipales de salud de Escobar, principalmente en la UDP Pediátrica de Maquinista Savio, en la UDP de Garín y en el CAPS Horacio Canesi de Matheu.

“En todos estos centros públicos de salud no preguntamos a los pacientes dónde viven o a quién votaron. Sólo queremos saber qué les duele para encontrar una cura. Es la premisa de una gestión que entiende que la salud es un derecho y no un costo, una inversión y no un gasto y que debe ser libre e irrestricta, ya que los límites distritales nunca marcan límites sociales. Por eso, desde Escobar jamás se trasladaron los costos de esa atención al municipio de Pilar y menos a sus vecinos”, remarcó Sujarchuk en su carta, que ya fue recibida por Ducoté.