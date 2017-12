Un ídolo de River fue denunciado por intentar matar a su esposa

El ex jugador de River Luis 'Lucho' González fue denunciado por tentativa de homicidio por su esposa, Andreia da Silva Marques González, quien también relató el terrorífico momento en una entrevista.

"Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos y él intentó matarme. A partir de ahí, vació la casa, sacó todas las joyas y los objetos de valor. Sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas", contó Silva Marques en declaraciones al portal Record de Portugal.

El hecho, que fue denunciado en la Justicia brasileña, sucedió el pasado 8 de diciembre en Curitiba, la ciudad donde la pareja vivía debido a que 'Lucho' Gonzalez jugaba para Atlético Paranaense.

"Él intentó asfixiarme y cortar mis muñecas, me colgó en una baranda y llamó a mis hijos para que me vean caer del balcón", relató la mujer, quien además afirmó que no fue asesinada porque debajo del balcón se encontraban sus hijos jugando. "Te voy a matar, te voy a matar, me gritaba", agregó Andreia da Silva Marques.

De acuerdo con el medio Globo Esporte "la víctima ya fue escuchada por la Comisaría de la Mujer, así como los testigos. La esposa pasó por exámenes físicos y la comisaría ya tuvo contactos con los representantes del jugador", sostuvo el medio brasileño.

En principio, la jueza Karine Pereti de Lima Antunes estableció una restricción perimetral por la que no podrá estar a menos de 500 metros de su esposa. También se le suspendió la visita a sus hijos por 90 días.