Luis Tagliapietra, el padre de uno de los tripulantes del submarino desaparecido ARA San Juan, fue como invitado al programa Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff y protagonizó un emotivo momento.

Tagliapietra recordó la relación con su hijo y no pudo contener las lágrimas: "La vez que levantó el teléfono porque me necesitó para algo siempre estuve, por eso ahora estoy, aunque no pueda levantar el teléfono". Emocionado, lamentó que le quedaron muchas cosas pendientes.

Por otro lado, apuntó directamente al rol de Mauricio Macri en el caso: "En el marco de esta tragedia el Presidente tendría que haber suspendido el foro del G20". Asimismo, Tagliapietra sentenció que "el presidente no tuvo la más mínima empatía".

En esta línea, remarcó criticó la decisión de ponerle fin al rescate de los tripulantes. "No se merecían que los abandonen como los abandonaron", concluyó.

