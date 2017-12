Daniel Sandoval contó que estaba manifestándose pacíficamente contra la Reforma Previsional, cuando fue reprimido brutalmente por las Fuerzas de Seguridad: "Estábamos lejos de los incidentes y nos cazaron. Recibí 15 balas de goma en el cuerpo y 6 en la cabeza. Una de esas en el ojo del que ya perdí la vista".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1 relató que "la represión del lunes fue mucho más salvaje de lo que dicen los medios, fue una emboscada policial". Además contó que la policía le tiró un gas lacrimógeno que lo dejó al borde del desmayo y en ese momento le dispararon una ráfaga de balas de goma.

El docente agregó: "Me fui caminando ensangrentado al hospital porque no había ambulancias, a pesar de que no me podía mover del dolor. Tuve que decirle al médico que soy docente porque decía que éramos patoteros. Nos maltrataron".

Por último, Sandoval expresó su dolor con respecto a las palabras del Presidente Mauricio Macri: "Es un dolor inmenso escuchar al presidente llamar héroes a los policías que me dejaron sin un ojo".

Y concluyó: "El lunes fue el peor momento de mi vida. Pido que el gobierno pare con la represión".

El docente contó que durante la represión identificaron a un policía infiltrado que salió corriendo en el momento que le empezaron a gritar. "Ayer me dieron un diagnóstico y me dijeron que perdí la visión. Ahora buscan recuperar el globo ocular para que no me quede el hueco. Ahora necesito de otras personas para hacer todo", sostuvo.