Un diputado fue baleado por la policía de Neuquén en una violenta represión

El dirigente del PTS y diputado del Frente de Izquierda en Neuquén Raúl Godoy fue herido por un disparo en su tobillo izquierdo cuando la policía provincial desalojo una protesta de trabajadores en Neuquén.

"Así me dejaron el tobillo. Dispararon por la espalda", afirmó Godoy, quien envió una foto de su pierna ensangrentada, pero no dio detalles de la gravedad de la lesión. La legisladora porteña Myriam Bregman aseguró que el disparo le "quebró el hueso".

Así quedó el tobillo del diputado @RaulGodoyPTS baleado por la espalda por la policía de Neuquén pic.twitter.com/LF97BIBlKN — El Destape (@eldestapeweb) 8 de diciembre de 2017

Todo ocurrió en el desalojo de la maderera MAM que cerró sus puertas despidiendo a la mitad del personal y suspendiendo al resto de los trabajadores en julio. La planta estaba ocupada hace meses en rechazo a los despidos, pero esta mañana fueron desalojados.

De acuerdo al sitio Cadena SUR, por la represión hay siete heridos de bala y cinco detenidos. "Me identifique como diputado provincial. No mostraron orden. Me dispararon por la espalda", afirmó Godoy.