Un diputado de Cambiemos provocó a Felipe Solá y se dijeron de todo al aire

Tras el violento escándalo de Cambiemos de este jueves en el Congreso, la noche no estuvo exenta de fuertes cruces. Durante la cobertura de TN de los hechos, el diputado por el Frente Renovador Felipe Solá y Álvaro González, del PRO, protagonizaron un tenso momento de chicanas y gritos.

"Los diputados fueron a buscar a la fuerza de seguridad, van ellos a la Gendarmería. ¿Qué tienen que negociar? ¿Un acampe?", comenzó el legislador oficialista.

González provocó al ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires: "Vos no tenés provincia".

Solá no se tomó de buena manera esos dichos y le contestó con dureza: "¡Pero por favor! Esos diputados son representantes del pueblo. ¿Dónde estás vos? Ésto es una democracia, podemos ver qué es lo que hacen. No nos vamos a arrodillar ante la Gendarmería ¿lo tenés claro? Vamos seguir revisando lo que queramos".

"Van a tener que hacer un curso para aprender a ser opositores", sentenció González.

Visiblemente indignado, Solá contestó firme: "Soy opositor desde 2008 ¿O no rompí el bloque en dos con la 125? No me enseñés a serlo". Por último, se refirió al posible DNU: "No hay necesidad ni urgencia, sino no hubieran mandado la ley".