El abogado previsional Christian D'Alessandro acusó a los panelistas de Intratables de difundir "gacetillas de prensa" del gobierno nacional, al justificar el ajuste contra los jubilados por medio de la reforma previsional. La afirmación generó un fuerte cruce con Liliana Franco y María Julia Oliván que se sintieron aludidas.

"Lo que escucho acá es una gacetilla de prensa bajada directamente desde el gobierno a cada uno de los periodistas. El sistema quebrado no existe. Es cierto que está mal, pero lo que buscan es dejarlo peor. Están dejando de contribuir los empleadores. Si a una casa con dos sueldos, le sacas uno, entonces quiebra. Lo mismo pasa acá. Están creando una crisis donde no la hay", acusó D´Alessandro ante la sorpresa de todos.

En respuesta salió Oliván, quien se sintió aludida por el comentario: "Nadie habla por ninguna gacetilla de prensa, porque todos tenemos una trayectoria bastante importante como para utilizar distintas fuentes de información"

Embed

Del Moro, dolido por el comentario, también fue al cruce: "Acá no generalice doctor, porque todos pensamos distintos".

D´Alessandro apuntó contra Liliana Franco: "La señora dijo que el sistema está quebrado y no está quebrado. Sí está en crisis, pero no está quebrado". Al abogado además lo chicanearon por su supuesta cercanía con Sergio Massa. "No me chicanee con eso, porque yo no defiendo a Massa, yo sólo defiendo a los jubilados".

LEER MÁS: La inesperada reacción de Del Moro al aire cuando se criticaba a Macri