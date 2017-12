Tras ser liberada, Damiana contó como fueron sus horas detenida

Tras ser liberada, Damiana Negrín Barcellos relató como vivió su detención por parte de la Gendarmería en medio de la represión en Congreso y aseguró que la golpearon y manosearon.

"Quiero agradecer a todas las personas que se movieron. Estábamos un montón de personas acá adentro. No me gustaría estar en esta situación, es horrible. Yo no hice nada, nadie hizo nada", afirmó Damiana ante los medios luego de ser dejada en libertad.

Embed Tras ser liberada, Damiana habló de su dentención: "Me golpearon, me manosearon" pic.twitter.com/Epqynle7fP — El Destape (@eldestapeweb) 15 de diciembre de 2017

La jóven señaló que no había participado de la marcha contra la reforma previsional, sino que regresaba a su casa en "un mal momento" y fue atacada por efectivos de Gendarmería

"Salió la Gendarmería, me golpearon, me empujaron contra una camioneta, me manosearon. Estaba a cuatro cuadras de mi casa, estaba volviendo de laburar. No tenía nada que ver, quería estar con mi mamá. No me dijeron nada, me metieron en una camioneta sin decir nada", apuntó.