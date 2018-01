Más de 120 de despidos sacuden al Hospital Alejandro Posadas y ponen en peligro las áreas cardiológica, pediátrica y oncológica. Los trabajadores resisten la resolución firmada por la dirección del centro de salud pero mientras tanto el lugar no realizará el estudio encargado de diagnosticar el tipo de tratamiento para los pacientes con cáncer.

Karina Almirón es técnica de anatomía patológica y es la encargada de llevar adelante esa evaluación. Hace 15 años que trabaja en el Posadas como contratada. Al igual que otros 121 médicos, ella se enteró el viernes que su contratado no iba a ser renovado pero nunca le llegó un telegrama de despido. “No nos notifican ni nos mandan un telegrama, nos están despidiendo por omisión y que nuestro contrato perdió vigencia el 31 de diciembre de 2017”, advirtió la doctora a El Destape.

“Cuando me recibí, a la vez que trabajaba, decidí especializarme en inmunohistoquímica. Me fui formando en el lugar de trabajo porque es una especialidad que no se da en otro lugar y es muy caro el material. Me capacité con una bióloga que fue la primera que hizo el estudio y en el hospital no hay otro profesional que lo pueda hacer”, relató la médica.

Advirtió, asimismo, que “ya no se está realizando el estudio porque no te dejan subir a hacer el trabajo y le tuvieron que avisar a todos los servicios que hasta nuevo aviso no se iba a realizar el estudio” y remarcó que atendía “a una cantidad importante de casos”.

Señaló, que de confirmarse su despido, los pacientes “como no tienen un diagnóstico realizado de inmunohistoquímica, el oncólogo no le puede definir el tratamiento ni empezar”.

El estudio no se realiza en todos los hospitales públicos de Buenos Aires, algunos de ellos son: Instituto Oncológico Ángel Roffo, Hospital Municipal Marie Curie y Hospital Eva Perón.