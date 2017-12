El conductor de televisión Marcelo Tinelli se despidió de su programa Showmatch en medio de la crisis del grupo Indalo y se tomó algunos minutos para hablar del conflicto desatado hoy por las protestas contra la reforma previsional.

"Por supuesto lo de hoy ha sido muy fuerte. No perdamos nunca el derecho a reclamar por las vías pacíficas. Es un derecho adquirido. Pero todo en un ámbito constitucional. Quienes nos representan, todos, tiene el deber de dar el ejemplo de unión. Pareciera que, por momentos, no podemos superar esas fotos del pasado. Todos los que hoy se han enfrentado en un capitulo más de nuestra historia reciente eran argentinos. De un lado y del otro. Enemigos de una misma tierra", sostuvo el conductor.

Tinelli además se refirió a la pérdida del submarino Ara San Juan, cuya última comunicación fue el 15 de noviembre. “Quiero recordar y no me quería olvidar hoy, mi afecto infinito a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Quienes van a estar siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón como verdaderos héroes de la patria”, afirmó.

Acerca de la crisis que atravesó el programa y el grupo Indalo, Tinelli sostuvo: “Acá disfrutamos cada momento tanto, porque tanto nos costó arribar hasta este último programa. Todos lo que hacemos este programa, ShowMatch, hoy estamos muy sensibilizados”.

El conductor además dijo que este no es el peor momento de su carrera y manifestó que se siente bien. "Los que me preguntan si este es el peor momento, no me conocen. Hemos perdido familiares, eso es difícil", expresó.