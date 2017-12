El diputado nacional Leopoldo Moreau mantuvo un cruce al aire con el periodista Julio Bazán, agredido por manifestantes en la marcha contra la reforma previsional. El legislador explicó que nunca intentó justificar la violencia, sino que buscó "desentrañar el origen de los actos". Además se solidarizó con Bazán, quien lo acusó de "amparar con sus mensajes el ataque".

Todo comenzó con el llamado de Marcelo Longobardi a Moreau para que comente qué piensa acerca del ataque que recibió Bazan el lunes en la marcha contra el ajuste a los jubilados. En ese momento se dio el primer cruce debido a que el diputado intentó explicar que aquellas personas que se jubilen ahora ya no percibirán como ingresos el 62 por ciento de su sueldo, si no con el 40%. El conductor Longobardi lo cortó: "Lo convoqué a hablar de la violencia, no de los jubilados".

Momentos más tarde, Moreau explicó que en ningún momento buscó justificar la violencia y manifestó que el Grupo Clarín tiene una doble vara con los escraches. El diputado recordó que Jorge Lanata pidió escrachar a los hijos del entonces camarista Eduardo Freiler en el colegio, que publicaron el teléfono de la hija de la Procuradora Alejandra Gils Carbó y que el diario Clarín calificó como "incidente" el violento escrache a la familia de Axel Kicillof en Buquebus.

"Además no hay periodistas de segunda y de primera. Hay que repudiar todos los casos de periodistas golpeados. Hay un fotógrafo de Página 12que recibió 10 disparos en el pecho, una zona muy sensible. También hirieron a dos periodistas de Perfil. Además estos son ataques del Estado, en el caso de Bazan son forajidos que no pertenecen a fuerzas de seguridad", cruzó Moreau.

Luego Longobardi estableció contacto con Bazan, quien se cruzó en vivo con el diputado. "Es una actitud completamente irresponsable. Es una actitud miserable. Moreau hizo una incitación a la violencia...esa violencia está amparada por mensajes cómo los que dice el diputado", manifestó el periodista, quien se recupera en su casa tras el ataque.

"Creo que el diputado Moreau desaprovechó una importante oportunidad para echar agua al fuego. Creo que le echó nafta. La violencia se repudia sin peros. A mí casi me matan, eso confesaron lo que me atacaron", agregó Bazan.

En respuesta, el legislador nacional explicó: "Quiero desentrañar el origen de toda esta violencia. A mí me gusta ir a la causa y no a los efectos. Siempre estuve en contra de la violencia, nunca me han visto desde el lado de la violencia. Lo que quería era hacer un debate acerca de las responsabilidades de la violencia".