Tenso cruce entre Mariana Fabbiani y Martín Ciccioli en vivo

La tensión se apoderó del piso de El Diario de Mariana, cuando su conductora y Martín Ciccioli se cruzaron al aire durante una entrevista al joven que fue brutalmente golpeado por ser homosexual.

En el piso se encontraba presente Sebastián Sierra, un amigo del rugbier Jonathan Castellari, que sufrió una golpiza por 8 jóvenes.

“Creo que siguen habiendo residuos de hechos espantosos como el que le tocó vivir a ellos, no significa que no veamos que Argentina está mucho mejor y más adelantado que varios países del mundo”, fue la primera intervención de Ciccioli, que fue duramente desestimada por Mariana Fabbiani: “Eso no es un consuelo, Martín”.

Tenso cruce entre Mariana Fabbiani y @MartinCiccioli en vivo pic.twitter.com/anKj0AlESz — El Destape (@eldestapeweb) 5 de diciembre de 2017

“Me parece desubicado y me parece irrespetuoso de tu parte porque me siento mal yo”, le respondió Sierra.

Tras otra intervención más, el invitado se molestó por las acotaciones del periodista e interpeló a la conductora: “Mariana, te pido por favor. Yo hablé con tu producción y les dije que quería un mano a mano con vos”.

“Es discriminación al revés”, remarcó el Ciccioli.

“No, Martín. Estás equivocado. Acaba de vivir una situación muy sensible”, respondió ya molesta la conductora para recibir una nueva provocación: "Yo también viví situaciones”.

“Si querés ahora hacemos una nota con vos. No sé que decirte, Martín. En este momento no es el momento”.